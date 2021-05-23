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​بعد إقرار "النواب".. ننشر أبرز تعديلات ومهام قانون "تحيا مصر "

10:17 م الأحد 23 مايو 2021
​بعد إقرار "النواب".. ننشر أبرز تعديلات ومهام قانون "تحيا مصر "

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015، بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

وينشر "مصراوي" أبرز تعديلات ومهام قانون تحيا مصر في ما يلي:

يتضمن مشروع القانون إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

والهدف من مشروع القانون هو إطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًّا أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أية سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

وجاء النص المستبدل بإعفاء الصندوق من كل الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

مجلس النواب قانون تحيا مصر صندوق تحيا مصر الشهر العقاري الضرائب

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