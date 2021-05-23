وزير الشباب والرياضة الروسي يزور مجمع الأديان (صور)

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استقبلت مساء اليوم الأحد منطقة مجمع الأديان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي، حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

واصطحبهم خلال الزيارة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الذي شرح تاريخ المنطقة، وما تم بها من أعمال الترميم والتطوير التي تمت.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير الروسي، عن إعجابه الشديد بالمنطقة التي تعبر عن تسامح الأديان عبر حضارات مصر العريقة، وأعرب عن شغفه الشديد واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة الروسي للقاهرة.