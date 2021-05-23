​"رياضة النواب": الأكاديمية الوطنية للتدريب سطرت إنجازاتها بحروف من ذهب

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادات واسعة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيًا وإداريًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة إن إنشاء الأكاديمية جاء بناء على توصية من رئيس الجمهورية بنقل الشباب من مرحلة التأهيل إلى التمكين، وهو ما حدث بالفعل بعدما وجدنا مشاركة الشباب في كافة القطاعات لتولي المناصب القيادية.

وأضاف أن الأكاديمية نجحت في تفريغ قيادات سياسية وشبابية يشار إليها بالبنان، ونجحت مديرة الأكاديمية في كتابة اسمها واسم الأكاديمية، بحروف من ذهب مشددًا على تقديم اللجنة كافة الدعم اللازم لاستمرار النجاحات الكبيرة للأكاديمية.