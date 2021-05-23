4 توصيات برلمانية بشأن موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات بشأن موازنة الهيئة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، للعام المالي الجديد.

وجاءت التوصيات كالتالي:

- إضافة بند مستقل بمشروع موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2021/2022 والخاص بشراء أرض لفرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية بتكلفة 300 مليون جنيه.

- تخصيص جزء من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب في إطار مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون صندق التمويل الأهلي.

- إجراء تعديل تشريعي للقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بشأن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ينص على تحمل الموازنة العامة للدولة لتكلفة خدمات البرامج الرئاسية التي تقدمها الأكاديمية دون عائد.

- إدراج بند مستقل بمشروع موازنة الأكاديمية للعام المالي 2021/2022 لدعم العجز المالي والبالغ قيمته 125 مليون جنيه وليس كمساهمة من الخزانة العامة.

وشهد الاجتماع تأييد برلماني من جميع النواب لمساعدة ودعم الأكاديمية في أداء دورها.

وكانت النائبة ولاء عبدالفتاح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقترحت تحمل صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة جزء من تكاليف التدريب بالأكاديمية، لاسيما وأن من ضمن موارد ذلك الصندوق رسوم يدفعها طلاب الجامعات.

كما اقترحت عبدالفتاح، عقد بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات، بحيث يتم تنظيم دورات تدريبية لعدد من طلاب الجامعات بمقر كل جامعة على أن تتحمل الجامعة تكاليف ذلك التدريب.

ومن جانبه أعلن النائب طارق سيد، تأييده لتلك المقترحات، كمحاولة لحل أزمة عجز موارد الأكاديمية، بينما أكد النائب خالد بدوي أهمية دور الأكاديمية في بناء الفكر والاستثمار في البشر.