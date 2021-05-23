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غدًا.. انطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

09:37 م الأحد 23 مايو 2021
غدًا.. انطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

تطبيق اتكلم عربي

كتب- أسامة علي:

تطلق وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدًا الاثنين، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر تطبيق "اتكلم عربي"

ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة "اتكلم عربي" يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ أشمل للمبادرة، ليتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

تطبيق اتكلم عربي وزارة الهجرة دار نهضة مصر السيسي

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