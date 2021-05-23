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وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة "DMG" لإنشاء أكبر مسبك للصناعات الهندسية

09:28 م الأحد 23 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة "D M G MORI" الألمانية، لمناقشة محاور التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات اجزاء الزهر لماكينات CNC، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور محمود على وكيل الشركة بمصر والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بوفد الشركة الألمانية وتم التأكيد أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا للتعاون الوثيق مع شركة "D M G MORI" الذي بدأ في نوفمبر عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة الألمانية لتطوير أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع.

شركة DMG محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي مسبك للصناعات الهندسية

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