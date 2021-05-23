​إهمال شديد.. "نقل النواب" تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي "التخطيط" للبرلمان

كتب- نشأت علي:

أعربت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن استيائها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة اليوم الأحد؛ لمناقشة موازنة الهيئة العامة لقناة السويس وموازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن وزارة التخطيط لا تأخذ موضوع مناقشة الموازنة العامة للدولة على محمل الجد، وإنها تأخذ الأمر بإهمال شديد.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه في حال عدم حضور ممثلي وزارة التخطيط، سيتم إلغاء اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة النقل والجهات التابعة لها؛ حيث إنه لا يمكن مناقشة موازنة دون وزارة التخطيط.