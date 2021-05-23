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​مرصد الكهرباء: 21 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

08:22 م الأحد 23 مايو 2021
​مرصد الكهرباء: 21 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الكهرباء

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد،21 ألفا و500 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 27 ألفا و200 ميجاوات مقابل 26 ألفا و800 ميجاوات أمس ، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم ، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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الكهرباء مرصد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

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