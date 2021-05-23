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"نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" لعام 2020/2021

08:21 م الأحد 23 مايو 2021
"نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" لعام 2020/2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي 2021/2022

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن هيئة قناة السويس مجرى ملاحي حيوي ومهم، قائلًا: وقد رأينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي، وهذا يؤكد أهميتها بالنسبة إلى الملاحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن العام المالي الحالي 2021/2022، في ما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة لقناة السويس.

مجلس النواب موازنة الهيئة العامة لقناة السويس هيئة قناة السويس لجنة النقل والمواصلات

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