وزير الري: تحويل 280 بئرًا في الوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية

كتب- أسامة علي:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف مشروعات تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بالوادي الجديد.

أكد وزير الري، في بيان له اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من تحويل 282 بئرا، تعمل بالطاقة الشمسية، وجار تحويل 93 بئرا بتكلفة 205 ملايين جنيه، و13 بئرًا في الواحات البحرية بـتكلفة 38 مليون جنيه.

وتناول الوزير، خلال الاجتماع، مع رئيس الوزارء، موقف مشروعات حماية الشواطئ، مؤكدا أنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال 118 كم، وجار تنفيذ مشروعات أخرى بأطوال 48 كم، بتكلفة 2.63 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ حمايات من خلال منحة صندوق المناخ الاخضر بأطوال 69 كم وبتكلفة 30 مليون دولار.

كما استعراض الوزير، موقع مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية، وأعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية من "بئر مسعود" حتى المحروسة، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه.

واستعرض الوزير الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه (محطات الخلط) التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، موضحا أن عدد محطات اعادة الاستخدام يصل حالياً الى 454 محطة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع في مايو 2021 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.