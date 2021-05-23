لقاح كورونا| رئيس "فاكسيرا": نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة بالتعاون مع الصين

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن تصنيع لقاح كورونا في مصر يعتبر خطوة جيدة، مضيفة أن هناك تعاونًا مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج وتصنيع لقاحات كورونا في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على "دي إم سي" أنه بداية من شهر يوليو سيبدأ خروج أول جرعات لقاحات كورونا بشعار "صنع في مصر".

وتابعت أنه من المستهدف إنتاج 40 مليون جرعة لقاح كورونا في مصنع فاكسيرا، مضيفة: "نستهدف إنتاج 900 جرعة مرحلة أولى ويتم اختبارها وطرحها مباشرة فى السوق المصري، بالإضافة إلى أن هناك خطة، بعد الاكتفاء الذاتي سيتم التصدير للدول الخارجية".