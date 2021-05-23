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"فيصل والهرم وبولاق".. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة

07:54 م الأحد 23 مايو 2021
"فيصل والهرم وبولاق".. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الأخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل) من الساعة 8 مساء يوم الاثنين الموافق 25 مايو وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، ما يستلزم تغييره، ووصله بطول 4 أمتار خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسي، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة حي بولاق الدكرور شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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