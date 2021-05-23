بتوجيهات الإمام الأكبر.. انطلاق أكبر قافلة إغاثية من الأزهر إلى قطاع غزة

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت اليوم الأحد أكبر قافلة إغاثية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيوني المحتل خلال الأيام الماضية.

وشارك قيادات المشيخة وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ونوابه، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وقيادات قطاع المعاهد، في إطلاق القافلة، متوجهة إلى قطاع غزة.



وأوضح الأزهر في بيان له، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار دوره التاريخي والدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة، فجاءت توجيهات الإمام الأكبر بأن تكون هذه القافلة أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر، حيث حملت القافلة 150 طنًّا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى غزة.

وتضم القافلة مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماءه وطلابه ومنتسبيه إلى أشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، استمرارًا لهذا الدور التاريخي الذي يقوم به تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا ومشاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، متمنين نصرة الشعب الفلسطيني وزوال هذا الاحتلال الغاشم.