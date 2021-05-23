Masrawy logo white

بعد رحيل أسامة كمال.. بسمة وهبة تقدم "90 دقيقة" على المحور من الليلة

07:18 م الأحد 23 مايو 2021
بعد رحيل أسامة كمال.. بسمة وهبة تقدم "90 دقيقة" على المحور من الليلة

بسمة وهبة

أعلنت قناة المحور، التعاقد مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج 90 دقيقة التوك شو الرئيسي على قناة المحور، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، كما يقدم الإعلامي محمد علي خير برنامجه "المصري أفندي أيام الخميس والجمعه والسبت.

وتبدأ بسمة وهبة الليلة تقديم أولى حلقات "90 دقيقة" في ثوبه الجديد من خلال فقرات جديدة، ومتابعة شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية في مصر والوطن العربي.

بسمة وهبة قناة المحور برنامج 90 دقيقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة يوليو.. وزير المالية يعلن العلاوة السنوية للموظفين (250 جنيها حدا أدنى)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا