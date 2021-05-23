بعد رحيل أسامة كمال.. بسمة وهبة تقدم "90 دقيقة" على المحور من الليلة

أعلنت قناة المحور، التعاقد مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج 90 دقيقة التوك شو الرئيسي على قناة المحور، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، كما يقدم الإعلامي محمد علي خير برنامجه "المصري أفندي أيام الخميس والجمعه والسبت.

وتبدأ بسمة وهبة الليلة تقديم أولى حلقات "90 دقيقة" في ثوبه الجديد من خلال فقرات جديدة، ومتابعة شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية في مصر والوطن العربي.