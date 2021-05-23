​بأكثر من 108 مليارات جنيه.. متحدث "المالية" للنواب: استيفاء النسب الدستورية بموازنة الصحة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إنه بالنسبة إلى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2022/2021، تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري وأكثر، مشيرًا إلى أن إجمالي المخصص لموازنة الصحة للعام المالي 2021/2022، أكثر من 108 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، في ما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

وقال ممثل وزارة المالية: "حسبنا النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومي، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء الاستحقاق الدستوري بزيادة، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة أكثر من 108 مليارات جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021/2020؛ حيث كانت موازنة الصحة بمبلغ 93 مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه".