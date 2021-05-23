الحرمان من التعامل مع السائح.. المنشآت الفندقية تكشف مصير الممتنعين عن لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غرفة المنشآت الفندقية، عن مصير العاملين الممتنعين عن تلقي تطعيم لقاح كورونا، في قطاع الفنادق والمنشآت السياحية.

وأكد هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أن العامل الذي سيرفض التطعيم باللقاح لن يُسمح له بالتعامل أو الاختلاط بالسياح والنزلاء في الفنادق بأي شكل، لكنه سيظل يعمل في أماكن بعيدة عن الاختلاط.

وأوضح الشاعر، لمصراوي، أن الغرفة طلبت من جميع الفنادق تسجيل جميع العاملين لديها على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا، وجرى إعداد وتخصيص أماكن لاستقبال المُسجلين.

وأشار عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، إلى أن عدد العاملين بالسياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء يتخطى حاجز الـ 100 ألف عامل، ولن تقل نسبة تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا عن 95%.

جاء ذلك عقب بدء الغرفة في تطعيم العاملين في فنادق القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية، بالتزامن مع تجهيز البيانات الخاصة بهم ومخاطبة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة السياحة لتجهيز الأمصال الخاصة بكورونا لتطعيمهم.

من ناحيته، قال بيتر ناثان عضو غرفة المنشآت الفندقية: في الحقيقة لم يواجهنا أي حالات رفضت التطعيم من جانب العاملين بالسياحة حتى الآن، والجميع يرحب بالتطعيم كون ذلك في مصلحتهم ومصلحة القطاع ومصلحة مستقبل عملهم وأكل عيشهم ولن نرصد أية مشكلات من هذا القبيل بصراحة.

وأكد ناثان لمصراوي، أن التطعيم جاء بهدف الحفاظ على حياة جميع العاملين بالقطاع السياحي والنزلاء، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً للغاية على تلقي التطعيم كون ذلك الأمر في مصلحتهم ومصلحة القطاع بالكامل.

وتابع: العامل الذي يرفض التطعيم دون أية أسباب طبية الحصول على التطعيم فلن يعمل بأي وظيفة يكون بها تعامل مباشر بينه وبين السائح أو النزيل، وذلك بصفة مبدئية لحين إصدار قانون أو لائحة توضح العقوبات على الرافضين للحصول على التطعيم.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن أن شهر مايو الحالي، يشهد انتهاء تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء والبحر الأحمر بالكامل.

وأكد الوزير، على نجاح عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتاً إلى أنها تسير بصورة طيبة وبمعدلات سريعة، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.