74 برجًا ارتفاع الواحد 30 مترًا.. رئيس حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل تنفيذ أول أبراج المدينة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه تم البدء في تنفيذ أول أبراج مدينة حدائق أكتوبر بارتفاعات تصل لـ30 مترًا.

وأضاف رئيس الجهاز لـ"مصراوي"، أن عدد الأبراج الذي سيتم تنفيذها يصل لـ74 برجًا، ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، لافتًا إلى أن هذه الارتفاعات لم يتم تنفيذها في المدينة من قبل.

وأشار إلى أن أسلوب الطرح والحجز في مشروع الأبراج لم يتم تحديده حتى الآن، وستم إعلان طريقة الحجز من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع: "يقع المشروع بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، وتم صب كميات خرسانة عادية ومسلحة تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات".

وأكد مصطفى أنه تم البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، بالمدينة كمرحلة أولى، وسيتم قريبًا الاستكمال في التنفيذ لنصل لـ60 ألف وحدة ضمن المبادرة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدء حجز شقق سكن لكل المصريين نوفمبر الماضي وتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 90 مترًا و75 مترًا بالعديد من المدن من ضمنها حدائق أكتوبر، حيث سجلت الوحدة الـ90 مترًا 310 آلاف جنيه، والوحدة الــ75 مترًا 244 ألف.

وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسليم ما يقرب من 980 شقة ضمن المشروعات السكنية المختلفة مثل الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر.

اقرأ أيضًا:

- لشقق المدن الجديدة والقائمة.. ما الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

- لو مستلمتش شقتك.. ما المدن المتوفر بها وحدات إسكان اجتماعي ويمكن التحويل إليها؟