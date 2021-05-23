"نقل النواب" تؤجل مناقشة موازنه ميناء الإسكندرية للأربعاء

كتب- نشأت علي:

أجلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الموافقة على موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2021/2022 لحين موافاة اللجنة بالرد على أسئلة اللجنة حول عدد من النقاط.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافتها بالإجابة على أسئلة اللجنة، وستعقد اللجنة اجتماعًا الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة موازنه ميناء الإسكندرية.

ووضعت اللجنة 6 ملاحظات على موازنة ميناء الإسكندرية كالتالي:

أولًا- وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ 800 مليون جنيه.

ثانيًا- ارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل 150 مليون جنيه في حين أنه كان العام الماضي 90 مليون جنيه فقط، فما هو الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟

ثالثًا- تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخرى تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك والمطلوب معرفه ماهية هذه المخصصات.

رابعًا- ظهور بند لم يكن موجود في العام الماضي وهو بند استثمارات في أسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل، بمبلغ 860 مليون جنيه فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء بهذا المبلغ؟ وماهي طبيعه عملها وما هي العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار؟

ومن جانبه اعترض النائب نادر الخبيري على زيادة المصروفات 75 مليون جنيه عن العام الماضي، برغم انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض سعر العملة، وثبات الرواتب.