غدا.. افتتاح معرض القاهرة 50 بين التراث الفني والمعماري بالأوبرا

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كتب- مصراوي":

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، في السادسة مساء غد الاثنين، بقاعة صلاح طاهر معرض التراث الفني والمعماري الذى يقام تحت عنوان "القاهرة 50".

يضم المعرض العديد من اللوحات الفنية المتنوعة للفيف من الفنانين المبدعين منهم الدكتور مصطفي رميح ، الدكتور أشرف ذكي، الفنان ياسر جعيصة، الفنان محمد الأزهري والنحات حسام حسين وغيرهم.

تعبر اللوحات عن التراث الفني والمعماري والعمق الحضاري والتاريخي المصري، ما يهدف إلي ترسيخ الهوية المصرية وتعظيمها، حيث تعتبر مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي والعالم بأسره علي مختلف العصور.

وينظم المعرض لجنة من الفنانين التشكيليين وهم: الدكتور مراد درويش، الدكتور عبدالحميد الجزار والفنانين محمد الصايغ، نشأت عبد المولي، محمد خلف، رفاعي الدسوقي، نرمين بدوي وإسراء عامر.

يستمر المعرض حتى الأحد ٣٠ مايو الحالي.