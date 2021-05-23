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ارتفاع متدرج.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة لـ48 ساعة

04:12 م الأحد 23 مايو 2021
ارتفاع متدرج.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة لـ48 ساعة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتمتع بأجواء ربيعية، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، ويستمر هذا الطقس خلال اليومين المقبلين.

وأضاف خبراء الهيئة، أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي حتى يوم الخميس المقبل حيث تسجل اليوم 31 درجة على القاهرة ترتفع كل يوم درجة إلى درجتين لتصل لـ36 نهاية الأسبوع، كما تتراوح على السواحل الشمالية من 26 إلى 28 درجة، وكذلك جنوب الصعيد حيث تسجل 35 درجة وتصل لـ42 درجة.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة هي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد،

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد فرص أمطار بنسبة ٣٠% تقريبا على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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