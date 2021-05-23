هذه علامة حب الله للسيسي.. علي جمعة للرئيس: سِر فلا كبا بك الفرس وعلوت كالعماد

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي: سِر فلا كبا بك الفرس.. علوت كالعماد الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وهذه علامة حب الله فيك.

وتابع جمعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: إن الله إذا أحب عبدًا نادى في الملأ الأعلى أني أحب فلان فأحبوه.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن القدس هي عروس عروبتنا، وهي القضية الكبرى، التي أوصى بها رسول الله.

واستشهد جمعة، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن ميمونة مَوْلَاة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ، ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: هذه قضية لن ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبناؤنا أو أحفادنا، تحية للقيادة السياسية التي وفقها الله فأنجحها في كل خطواتها، وفي موقفها المشرف من القضية الفلسطينية.