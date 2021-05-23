مجلس النواب يوافق نهائيا على 6 مشروعات قوانين.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على 6 مشروعات بقوانين وقوفا، وهم: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.​