هل سجلت مصر حالات إصابة بالفطر الأسود؟ هاني الناظر يجيب ويكشف الأعراض

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفطر الأسود، هو فطر ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة.

وأضاف الناظر عبر الصفحة الرسمية له بـ "فيسبوك"، أن الفطر الأسود يصيب أحيانا بعض الاشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر أو من يتناولون أدوية قوية للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية لفترات طويلة.

وتابع: "بلاش قلق وخوف وتوتر من موضوع الفطر الأسود اطمأنوا وبلاش قلق، الإصابة نادرة الحدوث وفي الأونة الأخيرة أصاب الفطر الأسود عدد قليل من مرضى كورونا في الهند ولازال العلماء هناك يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته".

وأشار إلى أن المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود قد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لون داكن، وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا، وقد يصيب الفم تاركا لون أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية.

وأوضح استشارى الأمراض الجلدية، أنه يتم علاجه الفطر الأسود بدواء Amphotercin B تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من 4 إلى ٦ أسابيع، لافتًا إلى أنه لا داعي للقلق، فلم تسجل حالات للإصابة بهذا الفطر في أي من مستشفيات مصر حتى الآن، وبخصوص ما تم تداوله عن إصابة المرحوم الفنان العظيم سمير غانم اليوم أكدت وزارة الصحة رسميا أنه لم يثبت أنه كان يعاني من هذا الفطر، وأنه لا ينتقل من شخص إلى شخص.