Masrawy logo white

4 يوليو المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

11:28 ص الأحد 23 مايو 2021
4 يوليو المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

أراضي الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين بها، موضحاً أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

أراضي الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي مدينة بني سويف الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان

الخبر التالى:

هل سجلت مصر حالات إصابة بالفطر الأسود؟ هاني الناظر يجيب ويكشف الأعراض

كورونا.. لحظة بلحظة

1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا