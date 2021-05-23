Masrawy logo white

كورونا في 24 ساعة| ذروة الموجة الثالثة وشفاء دلال عبد العزيز.. وسبب الإصابة بالفطر الأسود

06:44 ص الأحد 23 مايو 2021
كورونا في 24 ساعة| ذروة الموجة الثالثة وشفاء دلال عبد العزيز.. وسبب الإصابة بالفطر الأسود

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 980 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186223 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
"مميت".. رئيس "الشئون الوقائية" يكشف سبب الإصابة بـ"الفطر الأسود"
تكثيف اختبارات كورونا غرب لندن بعد رصد إصابات بالسلالة الهندية
رئيس "علمية كورونا": دلال عبد العزيز مستمرة في جلسات الأوكسجين رغم تعافيها

رئيس "علمية كورونا": "الفطر الأسود" مرتبط بسوء استخدام المضادات الحيوية
صور.. "شاشات" أمام مرضى كورونا للتواصل مع ذويهم في الدقهلية
قائمة بعلاجات كورونا التي تم إيقافها
الصحة: لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من لقاح "سينوفارم"
13 مركزًا.. تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا في أسيوط - صور
ماليزيا تتخذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع إصابات كورونا
"وصلنا لذروة الموجة الثالثة".. هاني الناظر يوجه تحذيرًا بشأن كورونا
دراسة: جميع لقاحات كورونا توفر درجة حماية عالية من الأعراض الخطيرة والوفاة
البرازيل: إجمالي عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 16 مليونا

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا دلال عبد العزيز ذروة الموجة الثالثة الفطر الأسود

كورونا.. لحظة بلحظة

1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا