حدث ليلاً| بيان عاجل للحكومة وحقيقة وجود الفطر الأسود في مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 980 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186223 حالة حتى اليوم.

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"بلاش ذعر".. الصحة تعليقًا على الفطر الأسود- فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود ليس مرض غريب وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.

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مجلس الأمن يدعو لاحترام تام لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية

دعا مجلس الأمن الدولي السبت إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

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بيان عاجل للحكومة بسبب تأجيل مشروعات خدمية بحجة تضمينها بمبادرة حياة كريمة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى الحكومة، ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والإسكان، بشأن تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في عدد من المحافظات على الرغم من تحديد مواعيد التنفيذ والتصميمات، وأحيانًا توفير المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنات.

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هدية من السيسي.. "الشعب الجمهوري" يعلن تسلميه أكبر قافلة طبية وغذائية إلى الفلسطينيين

شارك وفد من نواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، أمس، في تسليم أكبر قافلة طبية وغذائية أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشعب الفلسطيني، واشترك في تجهيزها كل من حزب الشعب الجمهوري وحزبَي مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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المكاتب الحكومية في غزة تستعد لإعادة فتح أبوابها مع استمرار وقف إطلاق النار

قال متحدث باسم الحكومة المحلية في قطاع غزة السبت إنه من المقرر أن تستأنف المكاتب الحكومية عملها اليوم الأحد مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع الساحلي.

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تكثيف اختبارات كورونا غرب لندن بعد رصد إصابات بالسلالة الهندية

تشهد أجزاء من منطقة غرب لندن زيادة في اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الهندية من الفيروس.

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مجلس الأمن يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة

دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى تقديم مساعدة فورية لسكان غزة في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار في أعقاب التصعيد الدموي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية في غزة.

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