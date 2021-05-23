Masrawy logo white

"ظاهرة مفجعة".. ماذا يفعل "الفطر الأسود" في أجسام المتعافيين من كورونا؟

02:15 ص الأحد 23 مايو 2021
"ظاهرة مفجعة".. ماذا يفعل "الفطر الأسود" في أجسام المتعافيين من كورونا؟

الدكتورة وجيدة أنور

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن السلطات الصحية في مصر لم ترصد إصابات بـ"الفطر الأسود" الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت "أنور" في تصريحات لمصراوي، إن هذا المرض "موجود في الهند، وغير موجود في مصر".

وأرجعت عضو اللجنة العليا للفيروسات، الإصابة بالفطر الأسود إلى كثرة استخدام المضادات والكورتيزون والأدوية المعالجة لوباء كورونا.

وشددت على أن هذا المرض يصيب الجيوب الأنفية ويكون طبقة يتم إزالتها بالجراحة، كما يؤثر على التنفس ويتسبب في تدهور حالة المريض.

وحذرت من كثرة تناول المضادات الحيوية، قائلة: "إن كثرة تناول المضادات لعلاج كورونا يتسبب في الإصابة بالمرض".

وذكرت تقارير إعلامية، إنه تم استئصال أعين آلاف المرضى في الهند، في ظاهرة مفجعة جديدة، لمقاومة تفشي "العفن الأسود" الذي يصيب الناجين من فيروس كورونا.

ظاهرة مفجعة الفطر الأسود فيروس كورونا مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا