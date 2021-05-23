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​​​خاص| هل تطبق اشتراطات البناء الجديدة على القرى عقب انتهاء الفترة التجريبية؟

10:00 ص الأحد 23 مايو 2021
​​​خاص| هل تطبق اشتراطات البناء الجديدة على القرى عقب انتهاء الفترة التجريبية؟

الدكتور خالد قاسم

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، مصير القرى في محافظات مصر من تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة والتي بدأت تجريبيا أول مايو الجاري.

وأعلنت الحكومة بدء تطبيق منظومة البناء الجديدة في 27 مركزا ومدينة وحيا، بشكل تجريبي بداية من 1 مايو الجاري وحتى 30 يونيو القادم، ومن ثم يتم تطبيق هذه المنظومة بشكل دائم.

وقال الدكتور خالد قاسم، لمصراوي، إن القرى مستثناة من تطبيق منظومة البناء الجديدة، مشددا على أنها تطبق فقط على المدن.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، على أن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية رقم 119 لسنة 2008، هو ما ينطبق على القرى المصرية.

اشتراطات البناء الجديدة محافظات مصر وزارة التنمية المحلية منظومة البناء الجديدة

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