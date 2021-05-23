رئيس "الإسكندرية للكهرباء": الانتهاء من تركيب 600 ألف عداد مسبقة الدفع

​كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تستهدف التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتي بلغ عددها، المركبة على الشبكة، إلى أكثر من 600 ألف عداد.

وأشار فودة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إلى أنه تم توفير خدمة السداد من خلال منافذ "فوري" و"فودافون كاش"، والسداد من أي فرع من فروع الشركة، وجار توفير خدمة السداد من موقع الشركة، منوهًا بأن الشركة تستهدف حاليًّا التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء سعي الشركة لتخفيض نسبة الفقد وتحصيل المتأخرات؛ حيث بلغت نسبة الفقد 14.7% عن شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـ15% عن الشهر المناظر،كما بلغت نسبة التحصيل 97.9% عن شهر ديسمبر 2020 مقارنة بـ93.6% عن الشهر المناظر، وساعد في ذلك منح بعض شاغلي الإدارات العليا بشركات التوزيع صفة مأموري الضبط القضائي.

ويتم استقبال الشكاوى من المواطنين عبر العديد من قنوات الاتصال من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الاتصال على رقم الخط الساخن 16528 أو عبر التسجيل الإلكتروني للشكوى: www.shakwa.eg

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