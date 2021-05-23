هدية من السيسي.. "الشعب الجمهوري" يعلن تسلميه أكبر قافلة طبية وغذائية إلى الفلسطينيين

شارك وفد من نواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، أمس، في تسليم أكبر قافلة طبية وغذائية أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشعب الفلسطيني، واشترك في تجهيزها كل من حزب الشعب الجمهوري وحزبَي مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

انطلقت القافلة فجر الجمعة، من القاهرة الجديدة، ووصلت إلى معبر رفح صباح اليوم، وكان في استقبالها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من نواب المحافظة، والهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

مثَّل حزب الشعب الجمهوري في الوفد المرافق للقافلة كلٌّ من النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والنائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، والنائب حمادة الجبالي عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والنائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والنائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة، وشريف هلال معاون شؤون التنظيم بالأمانة المركزية للحزب، ومصطفى الجمل عضو أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية، وتدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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