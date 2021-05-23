​​"الفنون التشكيلية": عرض لوحات أزميرالدا حداد أونلاين ضمن "الثقافة بين إيديك"

القاهرة- (أ ش أ):

دعا قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لمشاهدة العرض البانورامي لمعرض الفنانة التشكيلية أزميرالدا حداد أونلاين في إطار مبادرة الوزارة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك).

وذكر بيان للقطاع أن عرض لوحات المعرض يكون عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور -في كلمته عن المعرض- "تمثل لوحات الفنانة أزميرالدا حداد عاشقة البحر أو عروسه المسحورة بأسراره، دعوة للبهجة والتأمل في عالمه شديد الخصوصية والتنوع"، كما أن البحر عندها يعني الحياة هو الحب والرزق والأمل.. هذا العالم المفعم بالروح والطاقة ينعكس على أعمالها بكل سلاسة فتصل بنفس الطريقة إلى المُتلقي لتشحنه بالأحاسيس والمعاني المحرضة على حب الحياة وحب الجمال".

وكان المعرض قد أقيم فى الفترة من 18 حتى 28 فبراير 2020 بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث.