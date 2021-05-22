بيان عاجل للحكومة بسبب تأجيل مشروعات خدمية بحجة تضمينها بمبادرة حياة كريمة

كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى الحكومة، ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والإسكان، بشأن تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في عدد من المحافظات على الرغم من تحديد مواعيد التنفيذ والتصميمات، وأحيانًا توفير المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنات.

وأشار النائب، في بيانه العاجل الذي تقدم به اليوم السبت، إلى أن عددًا كبيرًا من المشروعات في كثير من المحافظات تم تأجيل تنفيذها على الرغم من وجودها في خطة الحكومة، وعمل دراسات الجدوى اللازمة والتصميمات التفصيلية ووجودها ضمن خطة الدولة والموازنة الخاصة بها.

وقال زين الدين: "لا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن بعض المشروعات تم إسنادها إلى الشركات المنفذة، وتم سحبها مرة أخرى؛ بحجة أن بعضها سيدخل ضمن مبادرة حياة كريمة في السنوات المقبلة".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود توضيح من الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، مشيرًا إلى أنه يتم تأجيل هذه المشروعات بعد عمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية، متسائلًا: أليس هذا إهدارًا للمال العام؛ خصوصًا أنه في حالة التنفيذ مرة أخرى يحتاج إلى رسومات وتصميمات جديدة؟!

وأوضح زين الدين أن تأجيل بعض المشروعات الخدمية خصوصًا يكون له تأثير سلبي على مصالح المواطنين؛ لا سيما أنها جميعًا مشروعات تهم المواطن يوميًّا.