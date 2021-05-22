مثلث ماسبيرو.. ناطحات سحاب وأبراج تعانق السماء (صور وفيديو)



كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد القاهرة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير التي بدأت خلال الـ4 سنوات الماضي، وكان أهمها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

منذ أن بدء تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وشكل المنطقة المعتاد تغير تمام على من كان ليه من بيوت مهدمة وشوارع عشوائية، حيث تبدل الحال تماما وأصبح يوجد أبراج عملاقة (ناطحات سحاب) بارتفاع يصل لـ23 طابقا.

ورصد مصراوي أعمال تطوير مشروع مثلث ماسبيرو وتنفيذ أول الأبراج الاستثمارية في المشروع، وكذلك أبراج السكن البديل، حيث وصل ارتفاع أحد الأبراج للدور الـ18 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الأبراج بنهاية العام الجاري.

وخلال جولة لمصراوي في الأبراج الاستثمارية، قال المهندس أمير عزت، مهندس أول تنفيذ بالبرج الثاني والذي يتم تنفيذه من قبل شركة حسن علام، إن البرج وصل تنفيذه إلى الدور الـ18، ويصل ارتفاعه إلى 26 طابقا.

وأضاف عزت أن الطابق الواحد يتكون من 6 شقق بنماذج ومساحات مختلفة، ويتم حاليا الانتهاء من تشطيب أول وحدة داخل هذا البرج لتكون نموذجا لباقي الوحدات في البرج الاستثماري.

وأوضح أن تشطيب الوحدات يتم باستخدام أفضل مواد التشطيبات، حيث سيتم تسليم الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، لافتًا إلى أنه يوجد أدوار خدمية في البرج، وجراج كما يوجد 3 أسانسيرات لخدمة كل الأدوار.

وتصل مساحة منطقة ماسبيرو لـ75 فدانا تقريبا، ويوجد بجوارها العديد من المناطق والأماكن الهامة، حيث في نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، وبجوار مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، وميدان عبدالمنعم رياض.

أما أبراج السكن البديل، والتي تم تخصيصها للمواطنين الذين وافقوا على العودة مرة آخرى إلى المنطقة والحصول على شقق في المنطقة بعد تطويرها.

ويوجد برجين للسكن البديل، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا

وقال الهندس أحمد صابر، مدير التشطيبات بأحد أبراج السكن البديل والذي تنفذه شركة ريدكون للتعمير، أنه تم الانتهاء ممن تشطيب أول شقة في برج السكن البديل، لافًا إلى أن كل مواد التشطيبات محلية الصنع وهذا شرط صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف صابر، أنه يوجد العديد من النماذج داخل البرج السكني، حيث يتكون النموذج الأول من 3 غرف و2حمام وريسبشن، بينما يوجد نموذج آخر يتكون من غرفتين وريسبشن و2 حمام أيضًا.

وأشار إلى أنه، يتم تسليم الشقة كاملة التشطيب بكل الاكسسوارات من كهرباء وأرضيات ودهانات.

وقال المهندس خالد صديق رئيس صنوق تطوير العشوائيات، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو ديسمبر المقبل.

وأكد صديق، أنه أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على القيمة الإيجارية من أجل السكن خارج المنطقة على أن يعودوا إلى وحداتهم في نهاية العام، كما يضم المثلث منطقة استثمارية ومنطقة أخرى سكنية، وهو مملوك لشركات وصغار ملاك والدولة لا تمتلك فيه إلا مسجد أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، واستقطعنا من هذه الشركات قطعة الأرض التي بنينا عليها المباني للأهالي الراغبين في العودة بواقع 1000 وحدة، وهناك 3200 أسرة حصلت على تعويضات مناسبة، وحصل 560 أسرة على شقق في حي الأسمرات.