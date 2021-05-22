Masrawy logo white

"مسميات كاذبة".. الكنيسة القبطية: الراهب المشلوح وائل سعد ليس شهيدًا أو قديسًا

09:48 م السبت 22 مايو 2021
"مسميات كاذبة".. الكنيسة القبطية: الراهب المشلوح وائل سعد ليس شهيدًا أو قديسًا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

تضمن العدد الجديد من مجلة "الكرازة"، الصادر أمس الجمعة، بيانا رسميا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، حول حادث مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف دير الأنبا مقار بوادى النطرون، في أول رد فعلي رسمي على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد "الراهب المشلوح".

وأكدت الكنيسة، الثقة الكاملة في التحقيقات وحكم القضاة، مؤكدة أن الراهب المشلوح أشعياء المقاري أو وائل سعد، هو قاتل الأنبا ابيفانيوس، وأن القضية أخذت ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة فى 2018 حتى تنفيذ حكم الإعدام فى 2021، وأن الراهب المشلوح انحرف عن مساره وصار فى طريق الشيطان حتى أصبح قاتلا.

كما أكدت أنه أثناء مراحل القضية استمر البعض فى التشكيك فى الإجراءات الكنسية والقانونية والإجرائية وأشاعوا سيلا من المغالطات والأكاذيب واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعى لتشويه الكنيسة وآبائها والتشكيك فى كل شىء، حتى بعد تنفيذ الحكم، واطلقوا ألقاب ومسميات كاذبة مثل قديس وشهيد وبار وغيرها، ومن المعلوم أنه ليس من حق أى إنسان أن يطلق هذه المسميات إلا المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأثار التقرير حالة من الجدل بين الأوساط القبطية خصوصا علي مواقع التواصل الإجتماعى بين مؤيد ومعارض.

ووصل الأمر إلى أن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والمشرف علي مجلة الكرازة، اصدر بيانا يوضح فيه بأن التقرير المنشور في مجلة الكرازة، مرسل من سكرتارية المجمع المقدس.

وقال الأنبا مكاريوس: "بخصوص التقرير بعنوان (حول تنفيذ الحكم على المتهم بقتل أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون)، والمنشور في مجلة الكرازة، العدد 19 و20، بتاريخ الجمعة 21 مايو 2021م، صفحة 8: نفيد بأن التقرير مرسل إلى أسرة تحرير المجلة من سكرتارية المجمع المقدس".

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وائل سعد مواقع التواصل الاجتماعي الراهب المشلوح

الخبر التالى:

مثلث ماسبيرو.. ناطحات سحاب وأبراج تعانق السماء (صور وفيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا