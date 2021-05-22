تنقذه شركتان مصريتان بـ2.9 مليار دولار.. كل ما تريد معرفته عن سد جوليوس التنزاني (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يتفقد خلالها، وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار والوفد المرافق له، مشروعات سد ومحطة كهرباء جوليوس لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة تنزانيا.

تعود بداية المشروع حينما أعلنت تنزانيا في أغسطس 2017، تقديم عطاءات لبناء السد، حيث من المتوقع أن يكمل المقاول البناء في مدة لا تزيد عن 36 شهرًا.

في ديسمبر 2018، تم عقد البناء لمشروع الطاقة هذا إلى شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إلكتيريك، بتكلفة مدرجة في الميزانية تبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي.

في فبراير 2019، سلّمت حكومة تنزانيا موقع البناء إلى التحالف المؤلف من المقاولون العرب والسويدي، اللذين تم اختيارهما لبناء محطة الطاقة، مع السماح بستة أشهر لتعبئة المعدات، وبدأ البناء الفعلي في الربع الثالث من 2019، وفي يونيو 2020، اكتمل المشروع بنسبة 40%.

الهدف من المشروع:

- توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا وات وتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية بدولة تنزانيا.

- التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان، وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة.

البنود الرئيسية:

- إجمالي مكعبات الحفـر حوالي 4 ملايين متر مكعب.

- إجمالي مكعبات الردم للركام حوالي 7.5 مليون متر مكعب.

- إجمالي مكعبات الخرسانة حوالي 2.6 مليون متر مكعب.

- إجمالي أوزان حديد التسليح حوالي 64 ألف طن.

وصف الأعمال:

1- سـد رئيسي خرساني لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطات كهرباء، وتشتمل الأعمال على أعمال الخرسانة للسد الرئيسي بطول إجمالي 1025 مترًا عند القمة وارتفاع 130 مترًا.

2- إنشاء أربعة (4) سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال 1.4 كم و7.9 كم و4.6 كم و2.6 كم وبأقصى ارتفاعات لها، وهي كالتالى 21.3 م , 14 م ، 12.4 م و5.5 م على التوالي ويبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.

3- إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة لا تقل عن 2115 ميجاوات وsub-station محطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلوفولت، بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.

الأعمال المدنية تشمل على:

- طرق دائمة تربط الموقع بشبكة الطرق الحالية بطول حوالى 21 كيلو متر.

- طرق مؤقتة للخدمة الداخلية تربط جميع المنشآت الدائمة بطول حوالى 59 كم.

- ســد رئيسي خرساني من RCC والذي يشيد على نهر روفيجي.

- محطة كهرباء ومعها مبانى الإدارة ، والتحكم والمراقبة ، وورش ومخازن.

- محطة ربط كهربائية 400 كيلو فولت تشمل أعمال خطوط نقل الكهرباء.

- أربعة سدود فرعية متغيرة الأبعاد لطول القمة وارتفاع السد لزوم تجميع وتخزين المياه.

- نفق لتحويل مياه النهر بطول 660 م بالإضافة الى سدود ركامية مؤقتة.

- مفيض للمياه في منتصف السد الرئيسى يتكون من سبعة بوابات قطاعـية ومفيض للطوارئ على السد الفرعى الأول.

- كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي.

- مجمع سـكنى متكامل على مساحة 19 ألف متر مسطح ، يشمل على مساكن إعاشة وملاعب و مكاتب دائمة شاملة الأثاث بالإضافة إلى مجمع سكنى ومكاتب مؤقتة إلي جانب أعمال المرافق والإنارة ومياه الشرب و معالجة المياه.

الأعمال الكهروميكانيكية الرئيسـية لمحطة الكهرباء:

محطة توليد الكهرباء 2115 ميجا وات.

- عدد (9) توربينة عمودية فرانسيس، قدرة التوربينة الواحدة 235 ميجا وات .

- عدد (9) محابس فراشة للمداخل

- عدد (9) مولدات المحور الرأسي

- أنظمة تبريد المياه والصرف الصحي

- أنظمة التهوية وتكييف الهواء ومكافحة الحريق والاتصالات .

- معدات الحماية والمراقبة والرصد

- عدد 3 مولدات كهرباء لزوم محطة التوليد وبوابات المفيض بالسد الرئيسى .

- عناصر أخرى مكملة.

ويعد المشروع الضخم دليل على قدرة وإمكانيات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي، وخاصة في قارة أفريقيا، ويؤكد اهتمام مصر بالمشاركة في المشروعات التنموية للدول الأفريقية الشقيقة.