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​غدًا.. الجامعة الألمانية تسلم محافظ جنوب سيناء وثيقة حق استخدام الملكية الفكرية للهوية البصرية

08:20 م السبت 22 مايو 2021
​غدًا.. الجامعة الألمانية تسلم محافظ جنوب سيناء وثيقة حق استخدام الملكية الفكرية للهوية البصرية

الجامعة الألمانية بالقاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تحتفل الجامعة الألمانية بالقاهرة غدا بتسليم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وثيقة حق استخدام الملكية الفكرية للهوية البصرية، حيث يسلمها له الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ومعها الكتيب التوضيحى الخاص بالتطبيقات المكانية لسبل استخدام وإطلاق الهوية البصرية للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه سيتم تسليم وثيقة حق استخدام الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء في احتفالية تقام بحرم الجامعة، بحضور لفيف من كبار مسئولي المحافظة وعدد من الشخصيات العامة المصرية والألمانية والإعلاميين واساتذة وطلاب الجامعة.

وأضاف البيان أن فريق عمل الجامعة أشاد بالتعاون البناء من قبل محافظ جنوب سيناء ومسئولي المحافظة مع الجامعة، حيث حرصوا على التواصل الدائم من خلال اللقاءات المتعددة في مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة أو من خلال التواصل من خلال تقية الفيديوكونفراس ، إضافة إلى سعيهم لتذليل كافة العقبات التى تصادفهم ومدهم بأدق المعلومات لتنفيذ التصاميم اللازمة.

ويهدف مشروع الهوية البصرية إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي لمصر؛ بما يتناسب مع مكانتها على الخريطة العالمية، وذلك من خلال تصميم شعار ثابت لكل محافظة يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابته لمعالمها ليجعلها راسخة في عقول زائريها بما يمكنهم من سهولة تميزها عن غيرها.

الجدير بالذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعة في يوليو 2018 أثناء مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة، والذى وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية فى محافظة الأقصر وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها.

الجامعة الألمانية بالقاهرة جنوب سيناء خالد فودة الملكية الفكرية للهوية البصرية أشرف منصور

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