"التطعيم إجباري".. حصر العاملين في فنادق 5 محافظات تمهيدًا لتلقي لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن بيتر ناثان عضو غرفة المنشآت الفندقية، بدء حصر وتطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب بدء الغرفة في تلقي أعداد العاملين في فنادق القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية، لتجهيز البيانات الخاصة بهم ومخاطبة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة السياحة لتجهيز الأمصال الخاصة بكورونا لتطعيمهم.

وأكد ناثان لـ"مصراوي"، بدء المرحلة الثانية من تطعيم العاملين بالسياحة، حيث بدأت الغرفة في جمع المعلومات وتجهيزها من ناحية أسماء العاملين وأعدادهم في فنادق القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.

وأوضح أن عدد العاملين على أرض الواقع مختلف عن البيانات القديمة نتيجة العمل بكفاءة 50% بسبب كورونا، لافتاً إلى أنه بعد حصر العدد الإجمالي من الفنادق سنعلن الأرقام النهائية لعدد العاملين بقطاع الفنادق بالكامل.

وأشار ناثان، إلى أن المرحلة الأولى من تطعيم العاملين في فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي بدأت أوائل الشهر الماضي، أوشكت على الانتهاء، حيث إن عددهم هناك أكثر من عدد العاملين في فنادق القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ولفت عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المرحلة الأولى لتطعيم العاملين بقطاع الفنادق في جنوب سيناء وصلت لنسبة 82%، فيما وصلت في البحر الأحمر إلى نسبة 78%، ليتخطي العدد الإجمالي حتى الآن حاجز الـ 100 ألف عامل.

وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن التطعيم إجباري، بهدف الحفاظ على حياة جميع العاملين بالقطاع السياحي والنزلاء، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً للغاية على تلقي التطعيم كون ذلك الأمر في مصلحتهم ومصلحة القطاع بالكامل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، نجاح عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة أنها تسير بصورة طيبة وبمعدلات سريعة.

وأضافت الوزارة، أن هناك تنسيقا تاما مع مسؤولي وزارة والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، للانتهاء من تطعيم كل العاملين في أقرب وقت ممكن.