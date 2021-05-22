الجيزة: إغلاق 28 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا في الدقي والبدرشين ومنشأة القناطر

كتب- يوسف عفيفي:

تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي إطار الحملات الدورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، أغلقت أجهزة حي جنوب الجيزة بمعاونة الأجهزة الأمنية المرافقة لحملات الرصد والمتابعة 11 محلًا تجاريًا لمخالفتها لإجراءات الحظر ومصادرة 95 حالة إشغال طريق، كما شنت إدارة الإشغالات حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة بشوارع (الجامعة، مراد، ميدان الجيزة، رضوان ابن الطبيب، ربيع الجيزي) والتي تم خلالها مصادرة 70 حالة إشغال متنوعة.

وفي نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم إغلاق 8 محلات تجارية وتحرير 6 محاضر إشغال و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة البدرشين عن إغلاق 2 مقهى ومطعم و3 محلات وورشتين ومصادرة 21 شيشة و42 مضبوطات متنوعة، وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شن مركز ومدينة الحوامدية عدة حملات، والتي أسفرت عن تحرير 2 محضر عدم ارتداء الكمامة و3 محاضر إشغال طريق، بالإضافة إلى رفع 126 طن مخلفات وتسليك شبكات الصرف الصحي في شوارع (زكري إدريس، سعد زغلول، النهضة، السودان، كفرالشيخ).

كما وجّه حي الدقي عدة حملات بمختلف قطاعات الحي، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وإغلاق أحد المطاعم بشارع ميشيل باخوم لإدارته بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر مخالفة انتظار دراجة نارية أعلى الرصيف و4 محاضر إشغال طريق.