الاثنين.. لقاء النيل والدانوب بالأوبرا يقدم موسيقى تمزج الشرقي بالغربي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة، حفلا للموسيقار المصري النمساوي عمرو عقبة، تحت عنوان لقاء النيل والدانوب.

وذلك بمشاركة تلميذيه من معهد الكونسيرفاتوار نادر ناجي وروزيلا عادل، مع فريق يضم عدد من العازفين المتميزين، في السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق 24 مايو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والأسلوب الغربى منها ثلاثية للفلوت والعود والتشيللو، معزوفة للتشيللو المنفرد، ثلاثية للفلوت والفيولا والتشيللو، مؤلفة للبيانو المنفرد وغيرها إلى جانب رقصة بلدى للڤيولا والبيانو لروزيلا عادل ومعزوفة للكلارنيت والتشيللو لنادر ناجى .

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