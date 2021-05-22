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رئاسة الإنجيلية توصي جميع كنائسها بالتطعيم ضد كورونا وتجيب عن استفساراتهم

06:45 م السبت 22 مايو 2021
رئاسة الإنجيلية توصي جميع كنائسها بالتطعيم ضد كورونا وتجيب عن استفساراتهم

الكنيسة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

اجتمعت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، برئاسة الدكتور فريدي البياضي، بناء على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وبعد متابعة اللجنة من خلال عدة مصادر تبين زيادة في الإصابات وقررت رفع هذه التوصيات بخصوص اللقاح للكنائس الإنجيلية كما هو موضح:

الاستمرار في تشجيع الناس على الحصول على اللقاح، وتطبيق بعض الإجراءات التي قد تساعد في ذلك، منها:

أولًا: قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس في التسجيل لتلقي اللقاح.

ثانيًا: إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح.

ثالثًا: تخصص الكنائس بتخصيص 30 - 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رابعًا: إذاعة التنويهات في جميع القنوات الفضائية المسيحية.

الكنائس الإنجيلية الطائفة الانجيلية اندريه زكي فيروس كورونا فريدي البياضي

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