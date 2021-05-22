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الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: مصر أولى الوجهات المفضلة للمملكة بـ19 رحلة يومية

06:13 م السبت 22 مايو 2021
الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: مصر أولى الوجهات المفضلة للمملكة بـ19 رحلة يومية

عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعود

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن القاهرة تصدرت الوجهات المفضلة للسعوديين بعد رفع تعليق السفر إلى جمهورية مصر العربية الذي استمر أكثر من عام وأربعة أشهر.

وأضاف حنفي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن دبي جاءت في المرتبة الثانية؛ حيث شهد اليوم الأول لرفع تعليق السفر انطلاق 385 رحلة من 9 مطارات دولية بالمملكة، وَفق ضوابط واشتراطات وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وتم خلال الأيام الثلاثة الأولى من رفع القيود تسجيل 28 رحلة جوية توجهت إلى مدينتَين عربيتَين هما القاهرة ودبي.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن القاهرة استقبلت 19 رحلة جوية مباشرة بعد رفع القيود؛ بواقع 7 رحلات من الرياض و10 رحلات من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة، عبر الخطوط السعودية و"مصر للطيران" و"طيران ناس" و"طيران النيل".

يأتي ذلك عقب إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية استئناف تشغيل رحلاتها الدولية عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة حول العالم، بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وقالت الخطوط السعودية إنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقًا من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقاً من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة العربية السعودية فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأكدت الخطوط السعودية استعدادها تشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة؛ منها 28 واجهة داخلية و43 وجهة دولية، وأن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبد العزيز.

عادل حنفي السعودية الاتحاد العام للمصريين بالسعودية وزارة الصحة الخطوط الجوية السعودية

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