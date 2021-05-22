تدهور مفاجئ وأزمات في الدم والعضلات.. تحذير من أعراض جديدة لـ"كورونا" في مصر

​(مصراوي):

حذرت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، من أعراض جديدة بدأت في الظهور على مصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت أنور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الموجة الثالثة لكورونا لم تعد تنفسية فقط، بل تتسبب في أزمات صحية بالدم والعضلات، موضحة أن كثير من الوفيات جراء كورونا كانت بسبب جلطة في أوعية الكلى.

وأضافت: "كورونا أصبح يصيب أجهزة مختلفة، والجديد هو حدوث تدهور مفاجئ في بعض الحالات بعد تماثلهم للشفاء".

وأشارت "أنور" إلى أن التدخين يزيد أعراض كورونا بنسبة كبيرة.

ولفتت عضو لجنة الفيروسات أنه من المقرر أن تنتهي الموجة الثالثة لكورونا بعد شهور حال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.