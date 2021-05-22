دفعة "الشهيد منسي".. الجيزة تستقبل متدربي البرنامج الرئاسي للشباب

(مصراوي):

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد منسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة في الفترة من 22 مايو وحتى 15 يوليو في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وبالتعاون مع المحافظة، بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب، بالتعاون المحافظات.

وأكد المحافظ تسخير كافة إمكانيات المحافظة أمام المتدربين، خلال فترة التدريب، من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار.