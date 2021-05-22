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وصول القوات المصرية المشاركة في التدريب المشترك "حماة النيل" إلى السودان

05:17 م السبت 22 مايو 2021
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القاهرة- (أ ش أ):

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة؛ للمشاركة في التدريب المشترك (حماة النيل)، والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ، ونسور النيل -2).

من ناحيته، رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

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السودان تدريب حماة النيل القوات المسلحة القوات المصرية

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