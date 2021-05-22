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تحذير وتوضيح.. هل أصيبت حالات كورونا في مصر بـ"الفطر الأسود"؟

03:53 م السبت 22 مايو 2021
تحذير وتوضيح.. هل أصيبت حالات كورونا في مصر بـ"الفطر الأسود"؟

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن السلطات الصحية في مصر لم ترصد إصابات بـ"الفطر الأسود" الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت "أنور" في تصريحات لمصراوي، إن هذا المرض "موجود في الهند، وغير موجود في مصر".

وذكرت تقارير إعلامية، إنه تم استئصال أعين آلاف المرضى في الهند، في ظاهرة مفجعة جديدة، لمقاومة تفشي "العفن الأسود" الذي يصيب الناجين من فيروس كورونا.

وأرجعت عضو اللجنة العليا للفيروسات، الإصابة بالفطر الأسود إلى كثرة استخدام المضادات والكورتيزون والأدوية المعالجة لوباء كورونا.

وشددت على أن هذا المرض يصيب الجيوب الأنفية ويكون طبقة يتم إزالتها بالجراحة، كما يؤثر على التنفس ويتسبب في تدهور حالة المريض.

وحذرت من كثرة تناول المضادات الحيوية، قائلة: "إن كثرة تناول المضادات لعلاج كورونا يتسبب في الإصابة بالمرض".

فيروس كورونا كوفيد 19 الفطر الأسود وزارة التعليم العالي وزارة الصحة

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