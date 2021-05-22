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مصادر تكشف أسباب تأخر عودة جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت من أمريكا

03:48 م السبت 22 مايو 2021
مصادر تكشف أسباب تأخر عودة جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت من أمريكا

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر مطلعة، عن سبب تأخير عودة جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر، لمصراوي، السبت، إن السبب في تأخير عودة الجثمان لمصر هو أن السبت والأحد إجازة رسمية في الولايات المتحدة.

كان رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت توفى أمس الجمعة أثناء رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد بهجت وفاة أحمد بهجت أمريكا

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