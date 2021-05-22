مصادر تكشف أسباب تأخر عودة جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت من أمريكا

كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر مطلعة، عن سبب تأخير عودة جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر، لمصراوي، السبت، إن السبب في تأخير عودة الجثمان لمصر هو أن السبت والأحد إجازة رسمية في الولايات المتحدة.

كان رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت توفى أمس الجمعة أثناء رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.