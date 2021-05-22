ما موقف تامر أمين القانوني لتوفيق أوضاعه وظهوره الإعلامي؟ مصادر بـ"الإعلاميين" تُجيب

كتب- مينا غالي:

قالت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين إن الإعلامي تامر أمين حصل على تصريح مزاولة مهنة جديد لمدة 6 أشهر، بعدما تقدم بأوراقه إلى نقابة الإعلاميين مجددًا للحصول على التصريح.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن تامر أمين تقدم بأوراق جديدة للحصول على التصريح، ومثُل أمام لجنة التصاريح، وبعد العرض على اللجنة وإجرائها مقابلة معه، أوصت اللجنة بمنح الإعلامي تصريحًا جديدًا، وصدَّق نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، على التوصية، وتم استخراج التصريح له لمدة 6 أشهر.

يأتي هذا الإجراء عقب قرار النقابة في وقت سابق إلغاء تصريحه؛ لاتهامه بالحديث بأسلوب غير لائق عن أهل الصعيد.

ووضعت نقابة الإعلاميين شرطَين لظهور الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، وهما الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، وعدم تناول الموضوعات التي تحض على العنف أو الكراهية؛ وهما الأمران اللذان اتخذت النقابة قرارها بإلغاء تصريحه بسببهما، حيث من المقرر أن يظهر تامر أمين في برنامجه يوم 24 مايو الجاري، حسب ما أعلنت قناة "النهار".

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة "النهار"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موعد عودة الإعلامي تامر أمين، إلى برنامجه" آخر النهار" على شاشة النهار؛ ليكون يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكانت نقابة الإعلاميين أجرت تحقيقًا مع تامر أمين، قررت خلاله إلغاء تصريح مزاولة المهنة في 20 فبراير الماضي، بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حينما أساء إلى أهل الصعيد خلال تناوله قضية تنظيم النسل؛ وهي التصريحات التي اعتذر عنها تامر أمين في فيديو بثته قناة "النهار" على موقع "يوتيوب" بعنوان "تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد: ما تزعلوش مني وجزمتكم على راسي من فوق".