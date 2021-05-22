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بعد أنباء إصابة سمير غانم به.. الصحة تحسم الجدل بشأن "الفطر الأسود"

02:27 م السبت 22 مايو 2021
بعد أنباء إصابة سمير غانم به.. الصحة تحسم الجدل بشأن "الفطر الأسود"

سمير غانم

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لم يتم رصد ظهور "الفطر الأسود" في مصر على الإطلاق، والتي ظهرت بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند.

يأتي ذلك ردًا على الأنباء المتداولة عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم، بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وفق ما صرح شقيقه أمس.

وأضاف "عبدالفتاح" لمصراوي، إنه لم يتم رصد ظهور السلالة الهندية لكورونا في مصر أو أيًا من أعراضها البارزة حتى الآن، وهناك ترصد مصر للوضع الوبائي في مصر.

والفطر الأسود هو نوع من الفطريات التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة، وارتفعت حالات الإصابة به بصورة كبيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في دولة الهند.

سمير غانم الفطر الأسود وزارة الصحة فيروس كورونا الهند

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