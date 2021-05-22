مهلة أخيرة| "الأعلى للإعلام" يبدأ تلقي طلبات توفيق أوضاع وسائل الإعلام غدًا.. ننشر التفاصيل

كتب- مينا غالي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، إنه سيبدأ غدًا الأحد، وحتى 30 من شهر مايو الجاري، تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة إلى الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، كمهلة أخيرة حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.

وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021؛ لتلقي طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المجلس أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًّا خلال الفترة المذكورة من الساعة ١٢ ظهرًا حتى الساعة ٢ ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛ حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وَفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، وللمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

ويحق لذوي الشأن، حسب القانون، الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

يُشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، واللوائح الصادرة تنفيذًا له، قد ألزمت كل الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التي قامت بتوفيق أوضاعها خلال الأسابيع الماضية.

وينشر "مصراوي" أبرز التفاصيل عن توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية وكيفية تقديم الطلبات، على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة إلى خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf

1- طباعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس، كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2، إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3، إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4، إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية.

- نموذج رقم 5، إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

- نموذج 6، طلب إخطار صحيفة ذات ترخيص أجنبي.

2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قِبل الموظف المسؤول، وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، وفي حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب إلى دار الكتب والوثائق القومية-إدارة الدوريات- لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثاني: يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانيًا- خطوات ترخيص موقع إلكتروني:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس، كل حســـب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات، يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قِبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة، طبقًا لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، ومن ثمَّ تتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثًا- خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس، كل حســـب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قِبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، ومن ثم تتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأوضح المجلس أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة)؛ وهي:

١- الرياضة ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي- رسم- نحت- استعراض- وخلافه) ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١- سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣- مسابقات ١٤- تسويق إعلاني (تليشوب) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧- اقتصادي .

‫في السبت، 22 مايو 2021 في 11:09 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Mohamed Ayman‬‏ <‪ma344805@gmail.com‬‏>:‬

ننشر التفاصيل.. غدًا "الأعلى للإعلام" يبدأ تلقي طلبات توفيق أوضاع وسائل الإعلام كمهلة أخيرة

كتب- مينا غالى:

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأحد، وحتى 30 من شهر مايو الجاري، تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، كمهلة أخيرة حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.

وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021 لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المجلس أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة ١٢ ظهرا حتى الساعة ٢ ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التي قامت بتوفيق أوضاعها خلال الأسابيع الماضية.

وينشر مصراوي أبرز التفاصيل عن توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية وكيفية تقديم الطلبات على النحو التالي:

أولاً- بالنسبة لخطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1- طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية..

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

- نموذج 6 طلب إخطار صحيفة ذات ترخيص أجنبي

2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانيًا- خطوات ترخيص موقع إلكترونى:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثًا- خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

كما أوضح المجلس أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ) وهي:

١- الرياضة ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه ) ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١ - سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣ - مسابقات ١٤- تسويق إعلاني ( تليشوب ) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧ - اقتصادي .