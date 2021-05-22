"القوى العاملة": الإمارات تحدد 1105 أنشطة تجارية مسجلة يمكن تملك ترخيصها لغير الإماراتيين

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم السبت، إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بدولة الإمارات، حددت 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها يحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين؛ بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأية نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن ذلك جاء في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبي، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن؛ خصوصًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وأشارت الملحق العمالي إلى أن دولة الإمارات أصدرت ذلك القرار حرصًا من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص؛ بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمي.

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